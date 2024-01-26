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Лепехин поделился мнением, нужен ли «Зениту» Тикнизян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин поделился мнением, нужен ли сине-бело-голубым защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

«Я думаю, любой, кто получает предложение от «Зенита», понимает: он будет зарабатывать больше, чем в другой команде, но при этом может оказаться на скамейке запасных. Каждый решает сам, как быть. Если человек пришел в «Зенит», значит, его устраивает такая ситуация. А если игрок не идет в «Зенит», значит, для него важнее играть. И он уверен, что в другом клубе у него больше шансов появляться на поле. Любой, кто идет в «Зенит», рискует, потому что конкуренция в клубе приличная. Тут ответ простой: если человек попадает в состав, значит, он усиливает команду, если нет, то... Себя он точно таким образом не усилит», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-lyuboj-kto-idet-v-zenit-riskuet/
Константин Лепехин
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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