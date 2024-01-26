Лепехин поделился мнением, нужен ли «Зениту» Тикнизян

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин поделился мнением, нужен ли сине-бело-голубым защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

«Я думаю, любой, кто получает предложение от «Зенита», понимает: он будет зарабатывать больше, чем в другой команде, но при этом может оказаться на скамейке запасных. Каждый решает сам, как быть. Если человек пришел в «Зенит», значит, его устраивает такая ситуация. А если игрок не идет в «Зенит», значит, для него важнее играть. И он уверен, что в другом клубе у него больше шансов появляться на поле. Любой, кто идет в «Зенит», рискует, потому что конкуренция в клубе приличная. Тут ответ простой: если человек попадает в состав, значит, он усиливает команду, если нет, то... Себя он точно таким образом не усилит», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.