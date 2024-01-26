В «Факеле» рассказали о задаче на сезон

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, какая задача стоит перед воронежской командой в РПЛ на вторую половину сезона.

«Ориентируюсь на цифры. По итогам первой части прошлого сезона мы набрали 14 очков. Сейчас уже — 21. Но бежать впереди паровоза никто не должен — впереди 12 туров и серьезная борьба внизу таблицы с крепкими соперниками. Несмотря на то что возможности у нас действительно скромные, движение вперед есть. В прошлом сезоне перед командой стояла задача не вылететь. Сейчас — та же самая, но по возможности без попадания в стыковые матчи», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 18 туров «Факел» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).