Источник: «Зенит» хочет подписать Скопинцева из «Динамо» за 5 миллионов евро

«Зенит» начал работу по трансферу защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева после сорвавшегося перехода игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, Скопинцев хочет получать в «Зените» 1,4 миллиона в год. Игрок также является воспитанником академии «Зенита».

«Динамо» в случае ухода Скопинцева может рассмотреть Александра Эктова из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался: защитник запросил зарплату 2 миллиона евро, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. После этого 24-летний Тикнизян мемом отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.