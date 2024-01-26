Источник: «Зенит» хочет подписать Скопинцева из «Динамо» за 5 миллионов евро
«Зенит» начал работу по трансферу защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева после сорвавшегося перехода игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, Скопинцев хочет получать в «Зените» 1,4 миллиона в год. Игрок также является воспитанником академии «Зенита».
«Динамо» в случае ухода Скопинцева может рассмотреть Александра Эктова из «Краснодара».
Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался: защитник запросил зарплату 2 миллиона евро, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. После этого 24-летний Тикнизян мемом отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.
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Пари Нижний Новгород
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Брайан Мансилья
Оренбург
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Ростов
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