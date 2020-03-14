Леонид Слуцкий: «Вопросы по удалению есть, но какой смысл об этом говорить»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. Эта победа стала для специалиста первой во главе казанского клуба в официальных матчах.

— Сейчас сложно говорить о качестве игры, когда над командой довлеет такая сложная ситуация, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Играя вдесятером, ребята действовали организованно, пытались убегать в контратаки. Я помню только один момент у «Арсенала».

В прошлом матче мы больше тайма играли вдесятером, в этом почти тайм. Наверное, мы самая подготовленная команда по игре вдесятером.

— Есть ли вопросы по удалению?

— Есть, конечно, но какой смысл об этом говорить. Вопросы будут всегда. И первая карточка спорная тоже была. Второй момент не видел, там много игроков было... Не готов комментировать более конкретно.