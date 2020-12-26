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Леонид Слуцкий показал, как отдыхает с Василием Березуцким: «Алтай. День снегоходов»

Леонид Слуцкий. Фото Instagram
Леонид Слуцкий. Фото Instagram
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своем Instagram фото с отдыха на Алтае с тренером ЦСКА Василием Березуцким.

«Алтай. День снегоходов», — подписал публикацию Слуцкий.

Василий Березуцкий тренировался под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2009-й по 2016 год. После завершения карьеры футболиста он помогал Слуцкому в голландском «Витессе».

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