Леонид Слуцкий показал, как отдыхает с Василием Березуцким: «Алтай. День снегоходов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своем Instagram фото с отдыха на Алтае с тренером ЦСКА Василием Березуцким.

«Алтай. День снегоходов», — подписал публикацию Слуцкий.

Василий Березуцкий тренировался под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2009-й по 2016 год. После завершения карьеры футболиста он помогал Слуцкому в голландском «Витессе».