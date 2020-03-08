Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от проигранного матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1).

«Рубин» — «Крылья Советов»: как поступать судье, когда не работает монитор?

— Все, что могло случиться против нас в первом тайме, случилось, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Отмененный после ВАР гол — я еще не видел эпизод, не могу сказать, удаление Кварацхелии, мяч, пропущенный после единственной контратаки.

Мы попытались отыграться, даже вдесятером создавать давление. Немного не хватило, было непросто на тяжелом поле играть вдесятером.

Совершаем ошибки, которые совершают молодые команды. Давно видел такой красной карточки, которую получили сегодня мы.