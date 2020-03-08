В первом тайме матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» арбитр Владимир Москалев долгое время не мог посмотреть видеоповторы, чтобы принять решение, засчитывать гол хозяев или нет. Вышел из строя основной монитор — судья не мог видеть видеозапись. Тогда он воспользовался другой возможностью и изучил повторы на другом мониторе. В итоге судья решил, что Хвича Кварацхелия при подаче штрафного удара оказался в офсайде и принял активное участие в игре, заблокировав соперника.

Что произошло бы, если Москалев не смог бы посмотреть видеозапись? Такие случаи уже бывали в других чемпионатах. Чаще всего решения выносились с учетом мнения видеоарбитров. Хуже, когда полностью терялась аудиосвязь с ВАР-центром. Тогда общение судей между собой прекращалось и мнение ВАР арбитру не передавалось: ему приходилось работать без помощи видеоассистента. (Александр Бобров)