Леонид Слуцкий: «Максименко, наверное, совершил самое большое количество сейвов в карьере»
18:53
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от поражения в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (0:2). Специалист отметил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.
— Если б были готовы к матчу, наверное, не пропустили бы, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Не реализовали несколько моментов в первые четыре минуты, а первая же атака — пропустили мяч.
Сегодня Максименко, наверное, совершил самое большое количество сейвов в жизни. В наши ворота был один удар, забили два мяча.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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