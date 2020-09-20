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Леонид Слуцкий: «Максименко, наверное, совершил самое большое количество сейвов в карьере»

18:53
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от поражения в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (0:2). Специалист отметил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

— Если б были готовы к матчу, наверное, не пропустили бы, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Не реализовали несколько моментов в первые четыре минуты, а первая же атака — пропустили мяч.

Сегодня Максименко, наверное, совершил самое большое количество сейвов в жизни. В наши ворота был один удар, забили два мяча.

Рубин — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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