Леонид Слуцкий: «Максименко, наверное, совершил самое большое количество сейвов в карьере»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от поражения в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (0:2). Специалист отметил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

— Если б были готовы к матчу, наверное, не пропустили бы, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Не реализовали несколько моментов в первые четыре минуты, а первая же атака — пропустили мяч.

Сегодня Максименко, наверное, совершил самое большое количество сейвов в жизни. В наши ворота был один удар, забили два мяча.