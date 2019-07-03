Леонид Михельсон: "Задача найти деньги – не первичная для попечительского совета РФС"

Глава НОВАТЭК, член попечительского совета РФС Леонид Михельсон заявил, что совет создан не для того, чтобы найти деньги для организации.

– Да, каждый из членов попечительского совета имеет возможности, - сказал Михельсон. - Но я вас очень прошу: деньги – не первичны. Соглашение ведь о чем? Очень важно, конечно, рассматривать, сколько может найти денег попечительский совет. Но я считаю, что это вторичные вопросы. В совет вошли не последние люди, которые могут повлиять на развитие нашего футбола. И на региональном уровне, и на федеральном есть вопросы, которые нужно решать. Вот это – первичная задача попечительского совета. (Александр Рогулев)

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