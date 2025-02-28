Представитель Дзюбы — о пожелании Овечкина: «Такие моменты — отличный повод для привлечения внимания к спорту»
Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожелание хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в адрес российского футболиста побить рекорд по голам в официальных матчах.
«Такие моменты — это отличный повод для привлечения внимания к спорту. Например, в НХЛ отлично понимают, что такое шоу, как к нему привлекать людей, у них богатый опыт в этом. Поэтому историческим рекордам они уделяют большое внимание, создают хайп вокруг инфоповода. К сожалению, у нас в стране некоторые люди, отвечающие за футбол, сравнивают потенциальный рекорд Артема Дзюбы с почесыванием за ухом, приравнивают к одному целому. Читал, что РПЛ собирается пересчитывать голы, вести учет. Это, с моей точки зрения, правильный посыл. Неважно, Дзюба или Кержаков, Соболев, Павлюченко, кто угодно. Важно, что вокруг исторических моментов в нашем футболе нужно создавать ажиотаж. Никто не сравнивает успехи Дзюбы и Овечкина для мирового спорта, это несравнимые вещи, в этом нет смысла. Но для российского футбола достижение, которое может побить Артем, имеет немалое значение», — сказал Гольдман «СЭ».
Гольдман также отметил, что истории с рекордами важно поддерживать.
«Например, Гретцки будет ходить на матчи Овечкина, когда рекорд будет совсем близок. Стоило бы, наверное, креативно подойти к этому вопросу и в российском футболе. «Акрон», насколько я понимаю, к этому готовится. Лига и РФС? Сложно комментировать, но для поддержания интереса, создания хайпа среди молодежи, увеличения количества зрителей это было бы правильным шагом. Не каждый день такие рекорды случаются. Важно, чтобы эти истории поддерживались. А дальше — все покажет игра. Присоединимся к словам Александра Овечкина и пожелаем Артему побить рекорд уже завтра», — добавил Гольдман.
В активе 36-летнего Дзюбы 232 гола в официальных матчах за карьеру. Он на один мяч отстает от Александра Кержакова, на счету которого 233 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1