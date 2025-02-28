Представитель Дзюбы — о пожелании Овечкина: «Такие моменты — отличный повод для привлечения внимания к спорту»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожелание хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в адрес российского футболиста побить рекорд по голам в официальных матчах.

«Такие моменты — это отличный повод для привлечения внимания к спорту. Например, в НХЛ отлично понимают, что такое шоу, как к нему привлекать людей, у них богатый опыт в этом. Поэтому историческим рекордам они уделяют большое внимание, создают хайп вокруг инфоповода. К сожалению, у нас в стране некоторые люди, отвечающие за футбол, сравнивают потенциальный рекорд Артема Дзюбы с почесыванием за ухом, приравнивают к одному целому. Читал, что РПЛ собирается пересчитывать голы, вести учет. Это, с моей точки зрения, правильный посыл. Неважно, Дзюба или Кержаков, Соболев, Павлюченко, кто угодно. Важно, что вокруг исторических моментов в нашем футболе нужно создавать ажиотаж. Никто не сравнивает успехи Дзюбы и Овечкина для мирового спорта, это несравнимые вещи, в этом нет смысла. Но для российского футбола достижение, которое может побить Артем, имеет немалое значение», — сказал Гольдман «СЭ».

Гольдман также отметил, что истории с рекордами важно поддерживать.

«Например, Гретцки будет ходить на матчи Овечкина, когда рекорд будет совсем близок. Стоило бы, наверное, креативно подойти к этому вопросу и в российском футболе. «Акрон», насколько я понимаю, к этому готовится. Лига и РФС? Сложно комментировать, но для поддержания интереса, создания хайпа среди молодежи, увеличения количества зрителей это было бы правильным шагом. Не каждый день такие рекорды случаются. Важно, чтобы эти истории поддерживались. А дальше — все покажет игра. Присоединимся к словам Александра Овечкина и пожелаем Артему побить рекорд уже завтра», — добавил Гольдман.

В активе 36-летнего Дзюбы 232 гола в официальных матчах за карьеру. Он на один мяч отстает от Александра Кержакова, на счету которого 233 гола.