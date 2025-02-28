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Представитель Дзюбы — о пожелании Овечкина: «Такие моменты — отличный повод для привлечения внимания к спорту»

Артем Бухаев
Корреспондент

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожелание хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в адрес российского футболиста побить рекорд по голам в официальных матчах.

«Такие моменты — это отличный повод для привлечения внимания к спорту. Например, в НХЛ отлично понимают, что такое шоу, как к нему привлекать людей, у них богатый опыт в этом. Поэтому историческим рекордам они уделяют большое внимание, создают хайп вокруг инфоповода. К сожалению, у нас в стране некоторые люди, отвечающие за футбол, сравнивают потенциальный рекорд Артема Дзюбы с почесыванием за ухом, приравнивают к одному целому. Читал, что РПЛ собирается пересчитывать голы, вести учет. Это, с моей точки зрения, правильный посыл. Неважно, Дзюба или Кержаков, Соболев, Павлюченко, кто угодно. Важно, что вокруг исторических моментов в нашем футболе нужно создавать ажиотаж. Никто не сравнивает успехи Дзюбы и Овечкина для мирового спорта, это несравнимые вещи, в этом нет смысла. Но для российского футбола достижение, которое может побить Артем, имеет немалое значение», — сказал Гольдман «СЭ».

Гольдман также отметил, что истории с рекордами важно поддерживать.

«Например, Гретцки будет ходить на матчи Овечкина, когда рекорд будет совсем близок. Стоило бы, наверное, креативно подойти к этому вопросу и в российском футболе. «Акрон», насколько я понимаю, к этому готовится. Лига и РФС? Сложно комментировать, но для поддержания интереса, создания хайпа среди молодежи, увеличения количества зрителей это было бы правильным шагом. Не каждый день такие рекорды случаются. Важно, чтобы эти истории поддерживались. А дальше — все покажет игра. Присоединимся к словам Александра Овечкина и пожелаем Артему побить рекорд уже завтра», — добавил Гольдман.

В активе 36-летнего Дзюбы 232 гола в официальных матчах за карьеру. Он на один мяч отстает от Александра Кержакова, на счету которого 233 гола.

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Александр Овечкин
Артем Дзюба
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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ЦСКА

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