Представитель Дзюбы: «Артем соскучился по футболу, по России. Он в хорошей форме»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Тьфу-тьфу, сборы прошли хорошо, без травм. Наверное, это была первая зима в его карьере, когда он не возвращался домой между сборами. К концу сборов было немного тяжело психологически. Но на сборах провел практически все матчи, забивал. Он в хорошей форме. Соскучился по футболу, по России. Дай бог, завтра выйдет и покажет в игре все, к чему подготовился за эти сборы», — сказал Гольдман «СЭ».

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 мяча в 11 матчах.