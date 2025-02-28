Селюк — о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА не попадет в тройку. Наприглашали Николичей, Пьяничей»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что ЦСКА не попадет в первую тройку по итогам сезона РПЛ.

«Первые три места разыграют «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». За четвертое место поборется «Динамо» с «Локомотивом». А ЦСКА, получается, только следом. В тройку армейцы точно не попадут. Наприглашали Николичей, Пьяничей, а если займут шестое место, то это будет провал. В свое время Гинер приучил, что второе место — это провал, а сейчас уже стабильно 5-6-е место», — цитирует Селюка Legalbet.

ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в таблице РПЛ. Вторую часть сезона РПЛ армейцы начнут выездным матчем с «Зенитом» 1 марта.