Леонид Федун: «Новость о смерти Ярцева меня просто прибила»
Президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Георгия Ярцева. Специалисту было 74 года.
«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще, ничто не предвещало такого... Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного», — сказал Федун «СЭ».
Федун назвал сегодняшний день кошмарным, так как в пятницу ранее стало известно о смерти бывшего форварда красно-белых Александра Козлова.
«Сегодня какой-то кошмарный день. Днем узнал о смерти Саши Козлова. Перспективный был парень. Очень жаль, что так вышло», — добавил Федун.
Ярцев тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Торпедо», «Тамбов», «Милсами» и сборную России.
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ЦСКА – Урал
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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