Леонид Федун: «Новость о смерти Ярцева меня просто прибила»

Президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Георгия Ярцева. Специалисту было 74 года.

«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще, ничто не предвещало такого... Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного», — сказал Федун «СЭ».

Федун назвал сегодняшний день кошмарным, так как в пятницу ранее стало известно о смерти бывшего форварда красно-белых Александра Козлова.

«Сегодня какой-то кошмарный день. Днем узнал о смерти Саши Козлова. Перспективный был парень. Очень жаль, что так вышло», — добавил Федун.

Ярцев тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Торпедо», «Тамбов», «Милсами» и сборную России.