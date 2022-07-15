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Бывший глава медицинского департамента «Спартака»: «Когда Козлов наблюдался в «Спартаке», никаких предпосылок к тромбообразованию не было»

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» рассказал, что у Козлова не было проблем со здоровьем во время выступлений за московский клуб
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что у бывшего нападающего красно-белых Александра Козлова не было проблем со здоровьем во время выступлений за московский клуб.

«Два раза в году все футболисты «Спартака» проходили углубленное обследование: анализ крови, изучение функционального состояния, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. Насколько я помню, никаких проблем у него не было. Даже никаких подозрений на возможную патологию травм со стороны внутренних органов. Что касается тромба, который якобы оторвался...

Во-первых, я пока не знаю официального заключения вскрытия. Во-вторых, это может быть тромбоэмболия — страшное осложнение, которое может случиться в любом возрасте у любого человека. К сожалению, это достаточно быстро развивающаяся катастрофическая ситуация, в таком случае пациента редко удается спасти. На тот момент, когда Саша наблюдался в «Спартаке», никаких предпосылок к тромбообразованию у него не было», — сказал Вартапетов в интервью RT.

 
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Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026378-vartapetov-kozlov-zdorove
Александр Козлов
ФК Спартак (Москва)
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