Бышовец — о смерти Ярцева: «Очень прискорбно. Его потенциал до конца не был раскрыт»
Анатолий Бышовец выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева.
«Это потеря не востребованного в свое время тренера. Его понимание и трактовка современных требований футбола говорят о том, что потенциал его не был раскрыт полностью. В этом смысле это тоже потеря. У нас были добрые человеческие отношения, профессиональные. Хочется выразить соболезнования близким. Очень прискорбно», — сказал Бышовец «СЭ».
Ярцев тренировал «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год.
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|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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