Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева.

«Это потеря не востребованного в свое время тренера. Его понимание и трактовка современных требований футбола говорят о том, что потенциал его не был раскрыт полностью. В этом смысле это тоже потеря. У нас были добрые человеческие отношения, профессиональные. Хочется выразить соболезнования близким. Очень прискорбно», — сказал Бышовец «СЭ».

Ярцев тренировал «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год.