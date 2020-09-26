Леонид Федун: «Спартак» победил за счет превосходства в классе"
16:34
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ (2:0). Выигрыш позволил красно-белым единолично возглавить таблицу чемпионата России.
— Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с «Тамбовом», — цитирует «Чемпионат» Федуна. — Рад, что наши ребята проявили характер и за счет превосходства в классе победили. Отдельно поздравляю Лукаса Айртона, который был сверхмотивирован, с первыми голами в РПЛ.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4144913-fedun--ob-igre-s-tambovom-pobedili-za-schjot-prevoshodstva-v-klasse.html
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