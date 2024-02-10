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Сегодня, 15:00

Федун — о сумме трансфера Угальде: «Когда тратишь не свои деньги, это не имеет значения»

Константин Белов
Корреспондент
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Футболист «Спартака» Манфред Угальде.
Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» прокомментировал покупку костариканского нападающего Манфреда Угальде.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.

«Давайте будем оценивать трансфер Угальде в конце мая. Пока я могу сказать, что это молодой парень, которому будет тяжело в Москве. В этом городе много соблазна. И не легко неустоявшейся психике получить оклад, если не ошибаюсь, который в 7-8 раз больше, чем предыдущий. Все зависит о того, насколько Угальде будет устойчив к деньгам и московским соблазнам. Оправдан ли трансфер за 13 миллионов в нынешний реалиях? Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения. Мы идем по той же траектории, что и «Зенит». Есть бюджет — его надо осваивать», — сказал Федун «СЭ».

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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