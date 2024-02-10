Федун — о сумме трансфера Угальде: «Когда тратишь не свои деньги, это не имеет значения»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» прокомментировал покупку костариканского нападающего Манфреда Угальде.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.

«Давайте будем оценивать трансфер Угальде в конце мая. Пока я могу сказать, что это молодой парень, которому будет тяжело в Москве. В этом городе много соблазна. И не легко неустоявшейся психике получить оклад, если не ошибаюсь, который в 7-8 раз больше, чем предыдущий. Все зависит о того, насколько Угальде будет устойчив к деньгам и московским соблазнам. Оправдан ли трансфер за 13 миллионов в нынешний реалиях? Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения. Мы идем по той же траектории, что и «Зенит». Есть бюджет — его надо осваивать», — сказал Федун «СЭ».

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.