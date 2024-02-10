Агент Паулиньо: «Россия? Игрок останется в «Спортинге» до конца сезона»

Футбольный агент Педро Мендеш заявил, что трансфера нападающего «Спортинга» Паулиньо в ЦСКА или другой российский клуб этой зимой не состоится.

«Нет, до конца сезона Паулиньо останется в Португалии», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел за «Спортинг» 29 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.