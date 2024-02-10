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10 февраля, 14:59

Агент Паулиньо: «Россия? Игрок останется в «Спортинге» до конца сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Педро Мендеш заявил, что трансфера нападающего «Спортинга» Паулиньо в ЦСКА или другой российский клуб этой зимой не состоится.

«Нет, до конца сезона Паулиньо останется в Португалии», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел за «Спортинг» 29 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор (Паулиньо)
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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