Агент отреагировал на возможный переход Сутормина в «Сочи»

Агент Алексея Сутормина Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» в «Сочи».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что 30-летний футболист переходит в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Сутормин переходит в «Сочи»? Пока я могу точно сказать, что у Алексея контракт с «Зенитом» Он сейчас находится в расположении клуба, на сборах в Катаре», — сказал Клюев «СЭ».

Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. «Зенит» после 18 туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.