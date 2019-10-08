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Леонид Федун: «Новый тренер? Все увидите»

16:10
Владелец «Спартака» Леонид Федун (справа) и гендиректор клуба Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владелец «Спартака» Леонид Федун (справа) и гендиректор клуба Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун — о новом главном тренере команды.

— Ничего пока не комментирую, — говорит Федун.

— Новый тренер скоро будет — до конца недели?

— Все увидите. (Сергей Егоров)

Доменико Тедеско.Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов

Ранее «СЭ» сообщал, что в понедельник «Спартак» провел переговоры с основным кандидатом на пост главного тренера — 34-летним экс-тренером «Шальке» Доменико Тедеско, между сторонами была достигнута принципиальная договоренность о подписании контракта. Соглашение рассчитано на 2 года и 9 месяцев, зарплата составляет около 2 миллионов евро в год с учетом бонуса.

Теперь Тедеско необходимо вернуться в Германию, чтобы разорвать действующее соглашение с «Шальке», по которому тренер продолжает получать зарплату. Тедеско, с большой долей вероятности, будет представлен команде в пятницу — тогда же и состоится его официальная презентация.

29 сентября с поста главного тренера «Спартака» был уволен Олег Кононов, гостевую игру 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2) команда провела под руководством исполняющего обязанности Сергея Кузнецова. Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд и занимает 12-е место в таблице с 14 очками.

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