Леонченко: «Мы не имеем права закрывать дорогу российским талантам»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» подвел итоги трансферного окна для клуба.

«В первую очередь мы считаем, что наша команда хорошо укомплектована, конкуренция за место в стартовом составе есть на каждой позиции, причем конкуренция высокого уровня. По нашей оценке, каждый футболист может еще добавить. Основной задачей было сохранить тот состав, что у нас есть на данный момент. Не будем скрывать, у «Локомотива» были предложения по некоторым игрокам, но сейчас все в клубе объединены главной целью — пройти эту короткую напряженную дистанцию весенней части сезона, состоящей из 12 матчей чемпионата, и добиться результата. Было желание укрепить позицию центрального нападающего, но кандидатуры, которая устроила бы всех, в которой мы были бы уверены, что это явное усиление нашего состава, на данный момент мы не увидели. В том числе это касается соотношения «цена игрока/качество», — сказал Леонченко «СЭ».

Леонченко также отметил, что клуб считает перспективным развитие отечественных талантов

«Финансовая составляющая очень важна. Впервые за долгое время клуб закончил год с положительным трансферным балансом, стараемся держаться этого вектора. Считаем правильным и перспективным выбранное направление работы клуба: в первую очередь подготовка и развитие талантливых отечественных футболистов. Мы не имеем права закрывать дорогу российским талантам. Возвращаясь к линии нападения... У нас есть два форварда, есть еще футболисты, способные сыграть на указанной позиции, поэтому мы рассчитываем на собственные силы», — добавил Леонченко.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.