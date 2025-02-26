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Леонченко: «Мы не имеем права закрывать дорогу российским талантам»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» подвел итоги трансферного окна для клуба.

«В первую очередь мы считаем, что наша команда хорошо укомплектована, конкуренция за место в стартовом составе есть на каждой позиции, причем конкуренция высокого уровня. По нашей оценке, каждый футболист может еще добавить. Основной задачей было сохранить тот состав, что у нас есть на данный момент. Не будем скрывать, у «Локомотива» были предложения по некоторым игрокам, но сейчас все в клубе объединены главной целью — пройти эту короткую напряженную дистанцию весенней части сезона, состоящей из 12 матчей чемпионата, и добиться результата. Было желание укрепить позицию центрального нападающего, но кандидатуры, которая устроила бы всех, в которой мы были бы уверены, что это явное усиление нашего состава, на данный момент мы не увидели. В том числе это касается соотношения «цена игрока/качество», — сказал Леонченко «СЭ».

Леонченко также отметил, что клуб считает перспективным развитие отечественных талантов

«Финансовая составляющая очень важна. Впервые за долгое время клуб закончил год с положительным трансферным балансом, стараемся держаться этого вектора. Считаем правильным и перспективным выбранное направление работы клуба: в первую очередь подготовка и развитие талантливых отечественных футболистов. Мы не имеем права закрывать дорогу российским талантам. Возвращаясь к линии нападения... У нас есть два форварда, есть еще футболисты, способные сыграть на указанной позиции, поэтому мы рассчитываем на собственные силы», — добавил Леонченко.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.

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Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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