Классен — об аресте Промеса: «Поначалу думали, что ничего страшного не произошло. Но все мы знаем, что происходило дальше»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» рассказал о реакции на арест экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

— В феврале «Спартак» лишился Квинси Промеса. Ты ведь тоже летел в тот день со сборов — как все произошло?

— Если честно, сам момент задержания я не видел, потому что уже прошел все досмотры. Потом услышал, что у Квинси какие-то проблемы. Поначалу мы думали, что ничего страшного — все будет нормально и его вернут... Но все мы знаем, что происходило дальше. Конечно, это шок. Переживали за него.

— Квинси часто чудил?

— Я такого за ним не замечал. Он хороший парень.

— Он поддерживал с вами связь?

— Думаю, с кем-то общался. Слышал, что он кому-то писал.

— Без Промеса «Спартаку» стало гораздо тяжелее.

— Он ключевой игрок, очень сильный. Все прекрасно знают, какие у него качества и что он значит для команды. Но у нас не было времени жалеть... Старались играть как можно лучше и без Квинси. Но, конечно, в каких-то моментах было видно, что его нам не хватает.

— На днях Промес возобновил карьеру в Эмиратах.

— Я рад, что он опять может играть в футбол. Желаю ему успехов и всего хорошего.

5 сентября «Юнайтед» из Дубая объявил о переходе 32-летнего нидерландца.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», за который он выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й.

В марте футболист был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.