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Сегодня, 11:08

Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе

Руслан Минаев
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Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим специалистом РПЛ в июле и августе, сообщает пресс-служба лиги.

«В голосовании болельщиков первым был Деян Станкович, у экспертов «Матч Премьер» победил Михаил Галактионов, а за Сергея Семака проголосовало большинство экспертов РПЛ», — говорится в сообщении в Telegram-канале РПЛ.

В июле сине-бело-голубые одержали две крупные победы со счетом 4:0 — над «Крыльями Советов» и «Рубином». В августе питерцы обыграли «Ростов» (5:0), «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (3:0), и поделили очки с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

После семи туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
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Краснодар – Ростов
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Мирлинд Даку

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Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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