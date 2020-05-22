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Легионеры «Урала» вернулись в Екатеринбург

10:40
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Четыре легионера «Урала» вернулись в расположение клуба, сообщает официальный Twitter екатеринбуржцев.

В Россию вернулись защитник Мацей Вилюш, а также полузащитники Рафал Аугустыняк, Михал Кухарчик и Отман Эль-Кабир.

Ранее исполком РФС принял решение возобновить сезон в РПЛ с 21 июня.

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