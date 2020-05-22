Легионеры «Урала» вернулись в Екатеринбург
10:40
Четыре легионера «Урала» вернулись в расположение клуба, сообщает официальный Twitter екатеринбуржцев.
В Россию вернулись защитник Мацей Вилюш, а также полузащитники Рафал Аугустыняк, Михал Кухарчик и Отман Эль-Кабир.
Ранее исполком РФС принял решение возобновить сезон в РПЛ с 21 июня.
С возвращением! pic.twitter.com/oKClOTjjcN— ФК Урал (@FCURAL) May 22, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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