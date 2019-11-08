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Легенды РПЛ в сборе: фанаты «Локомотива», «Динамо» и «Зенита» узнают всех

22:42
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Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин опубликовал в своем Instagram фотографию с бывшим игроком «Зенита», тренером детской академии питерцев Андреем Аршавиным и советником президента РФС Алексеем Смертиным, который ранее выступал за «Динамо».

«Дал наставления для следующего курса. Успехов в учебе, Алексей Смертин и Андрей Аршавин», — подписал фото Булыкин.

«Игра забывается, а легенды остаются». Булыкин встретился с Роналду

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