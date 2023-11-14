Маричаль должен восстановиться к матчу с ЦСКА

По информации «СЭ», в «Динамо» рассчитывают, что защитник команды Николас Маричаль оправится от мышечной травмы к матчу с ЦСКА 25 ноября.

Николас получил повреждение в игре FONBET Кубка России с «Пари НН» (2:1). Возвращение уругвайского футболиста особенно важно с учетом отъезда в сборную Парагвая Фабиана Бальбуэны.

Матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» пройдет 25 ноября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.