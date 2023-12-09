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Лайкин: «Спартак» вышел на матч с «Крыльями» с тройным рвением после того, что произошло в Грозном»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Команда вышла на финальный матч в году с тройным или четверным рвением. Похоже, что мы реально способны выступить за шоу тренера после того, что случилось в Грозном. Команда была объединена и нацелена на победу. Дается такой результат», — приводит «РБ Спорт» слова Лайкина.

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не присутствовал на матче. КДК РФС дисквалифицировал его после игры 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) на три встречи (одну — условно) за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши.

Московский клуб занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-lajkin-spartak-vy-shel-na-match-kry-l-yami-s-trojny-m-nastroem-posle-togo-chto-proizoshlo-v-groznom/
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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П
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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