Лайкин: «Спартак» вышел на матч с «Крыльями» с тройным рвением после того, что произошло в Грозном»

Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Команда вышла на финальный матч в году с тройным или четверным рвением. Похоже, что мы реально способны выступить за шоу тренера после того, что случилось в Грозном. Команда была объединена и нацелена на победу. Дается такой результат», — приводит «РБ Спорт» слова Лайкина.

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не присутствовал на матче. КДК РФС дисквалифицировал его после игры 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) на три встречи (одну — условно) за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши.

Московский клуб занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.