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Юран — о настрое на матч с «Зенитом»: «Если до игры памперсы надевать, то зачем футбол — сиди в шахматы играй»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о настрое команды на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— В первом круге вы говорили, что до красной карточки хорошо играли. У вас есть какой-то рецепт против «Зенита»?

— Да нет, просто психология. Долблю всегда парням, с кем играют — это такие же люди. Да, мастеровитые. Если больше пробежим и выиграем единоборств, то победим. Если до игры памперсы надевать, то зачем футбол — сиди в шахматы играй. Требую бойцовские качества, это получается. Парни увереннее смотрятся. Во втором тайме хорошо играли, без паники. В первом тайме были причины, а потом разбежались, были свои моментики.

— Была ли возможность оперативно организовать сборы на юге страны?

— У нас нет спонсора «Газпром». Мы же копеечку считаем. Это же затраты. Мы позволить себе такого не можем. Более серьезные клубы могут, а мы, как говорится, растрачивать не можем. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить руководство клуба, губернатора Нижегородской области и нашего спонсора. Нам сделали три сбора в Дубае. Большое спасибо, это серьезная вещь. Не в Турцию, а в Дубай. Растем потихоньку.

Команда из Нижнего Новгорода после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. Следующий матч в РПЛ нижегородцы сыграют в марте с «Факелом».

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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