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Юран — о Кукушкине: «Мальчишка очень сильно прибавил, большое будущее ждет»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран объяснил, почему на матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) выбрал вратаря Ивана Кукушкина.

— Нигматуллин заболел, на выбор было два вратаря. Почему отдали предпочтение Кукушкину — потому что из Питера?

— Ну конечно! Вы с языка сняли. Он же питерский. А они уверенные, спокойные. Действительно, мальчишка очень сильно прибавил, большое будущее ждет. Вы обратили внимание, без суеты, все спокойно. Однозначно выбрали его. С тренером вратарей поговорил, у нас сошлось мнение. Парень питерский, считаю, с чемпионом страны здесь он очень уверенно отыграл. У парня есть будущее, если голова будет на месте. Вы же не берете, а мы берем. А потом будет игрок сборной! «Зенит» кого-то забирает у нас? Ну я же не имею права сказать, что я его не отпускаю. Обращайтесь!

21-летний Кукушкин сыграл за «Пари НН» 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов.

Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

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 14 1 4
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