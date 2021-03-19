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Кто заменит Тедеско в «Спартаке»? Стартовали четвертьфиналы голосования за претендентов

13:25
Кто заменит Тедеско в «Спартаке»? Стартовали четвертьфиналы голосования за претендентов.
Кто заменит Тедеско в «Спартаке»? Стартовали четвертьфиналы голосования за претендентов.
«СЭ» вместе с вами продолжает выбирать нового рулевого красно-белых, который, по вашему мнению, должен заменить уходящего летом Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, что на начальном этапе мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы возглавить красно-белых. Разбили их по парам и предложили проголосовать за своих кандидатов.

На стадии 1/16 финала отсеялись: Семин, Де Дзерби, Р. Луческу, Дунга, Блан, Анри, Талалаев, Маццарри, Ивич, Рангник, Флорес, Фавр, Шалимов, Мартинес, Лаббадиа и Монтелла.

Затем в 1/8 финала борьбу завершили Коку, Пранделли, Ди Франческо, Морено, Сетьен, Лэмпард, Карвальял и Парфенов.
Осталось 8 наиболее достойных, по мнению читателей «СЭ», кандидатов. Впереди — 1/4 финала.

Кто поможет привести красно-белых к чемпионству в год столетия клуба? Курбан Бердыев или Эрнесто Вальверде? Паоло Фонсека или Юрген Клинсманн? Валерий Карпин или Рафаэль Бенитес? Маурицио Сарри или Леонарду Жардим?

Вы можете проголосовать в любом количестве пар, которых захотите (хоть одной, хоть всех четырех). В 1/4 финала голосование продлится два дня — до 21 марта 12.00 по московскому времени. Все тренеры, которые наберут больше голосов (число и проценты вы можете отслеживать онлайн), пройдут в 1/2 финала.

Поехали!

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