Тедеско оценил игру Гапонова в дерби с ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре центрального защитника красно-белых Ильи Гапонова в матче с ЦСКА (1:0).
— Илья хорошо отработал в обороне, — сказал Тедеско. — В атаке он также прибавил, стал играть лучше. Поначалу наши защитники в этом матче давали много передач поперек. Я сам не прошу об этом, но нужно смотреть по ситуации. Если видно, что игрок атаки открывается межуд линиями, то можно дать ему, стараться играть за спину защитниками. Илья молодой игрок, он может расти, но ему нужно больше игровой практики. Да, он провел несколько игр за «Спартак-2». Нельзя сравнивать ФНЛ и РПЛ, но игровая практика всегда полезна. Он хорошо работает, я горжусь им.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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