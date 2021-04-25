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Тедеско оценил игру Гапонова в дерби с ЦСКА

19:30
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре центрального защитника красно-белых Ильи Гапонова в матче с ЦСКА (1:0).

— Илья хорошо отработал в обороне, — сказал Тедеско. — В атаке он также прибавил, стал играть лучше. Поначалу наши защитники в этом матче давали много передач поперек. Я сам не прошу об этом, но нужно смотреть по ситуации. Если видно, что игрок атаки открывается межуд линиями, то можно дать ему, стараться играть за спину защитниками. Илья молодой игрок, он может расти, но ему нужно больше игровой практики. Да, он провел несколько игр за «Спартак-2». Нельзя сравнивать ФНЛ и РПЛ, но игровая практика всегда полезна. Он хорошо работает, я горжусь им.

(Олег Кошелев)

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