Ларин — о будущем Осинькина: «Хотелось бы, чтобы история Игоря Витальевича и Самары продолжилась»

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Мне бы хотелось, чтобы история Игоря Витальевича и Самары продолжилась, но я не знаю, какие планы у руководства клуба. Поэтому сложно сказать, как будет. Но лично я за то, чтобы главный тренер остался. Осталось два тура. Посмотрим, что будет. Руководству в любом случае виднее», — сказал Ларин «СЭ».

«Крылья Советов» после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.