14 мая 2025, 12:47

Экс-тренер «Шавиша» Кампелуш: «Батчи — выдающийся игрок с высоким футбольным интеллектом»

Константин Белов
Корреспондент
Витор Кампелуш и Жоау Батчи.
Фото личный архив Витора Кампелуша

Бывший тренер «Шавиша» Витор Кампелуш в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи.

«Жоау Батчи — выдающийся игрок с очень высоким футбольным интеллектом и тактической осведомленностью. Он демонстрирует отличную скорость, отточенные технические навыки и очень эффективен в ситуациях, когда нужно забивать голы. Что особенно выделяет его, так это универсальность на всех позициях в атаке и приверженность к переходам в оборону — редкое сочетание в его возрасте. Он игрок с сильным мышлением и способностью адаптироваться к любым требованиям тренера. Именно такой футболист нужен каждой команде с высокими амбициями», — сказал Кампелуш «СЭ».

Полузащитник перешел в краснодарский клуб из «Шавиша» в сентябре 2022 года. Батчи в этом сезоне провел 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.

ФК Краснодар
ФК Шавиш
Жуан Батчи
Популярное видео
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ларин — о будущем Осинькина: «Хотелось бы, чтобы история Игоря Витальевича и Самары продолжилась»

Клубы первой лиги проведут первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ на домашнем стадионе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 13 4 2 39-13 43
2
 Зенит 19 12 6 1 35-12 42
3
 Локомотив 19 11 7 1 41-24 40
4
 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
5
 Балтика 19 9 8 2 24-8 35
6
 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
7
 Рубин 19 6 5 8 17-24 23
8
 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9
 Акрон 19 5 6 8 22-28 21
10
 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
11
 Ростов 19 5 6 8 16-22 21
12
 Динамо Мх 19 4 6 9 10-22 18
13
 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
14
 Оренбург 19 3 6 10 19-29 15
15
 Пари НН 19 4 2 13 13-30 14
16
 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.02 19:30 Зенит – Балтика 1 : 0
28.02 12:00 Оренбург – Акрон 2 : 0
28.02 14:30 Краснодар – Ростов 2 : 1
28.02 17:00 Локомотив – Пари НН 2 : 1
28.02 20:00 Динамо Мх – Рубин 2 : 1
1.03 13:00 Динамо – Кр. Советов - : -
1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 10
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев

Локомотив

 9
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 5
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 17 1 7
Йонуц Неделчару
Йонуц Неделчару

Акрон

 17 1 4
Вся статистика

