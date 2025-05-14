Экс-тренер «Шавиша» Кампелуш: «Батчи — выдающийся игрок с высоким футбольным интеллектом»

Бывший тренер «Шавиша» Витор Кампелуш в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи.

«Жоау Батчи — выдающийся игрок с очень высоким футбольным интеллектом и тактической осведомленностью. Он демонстрирует отличную скорость, отточенные технические навыки и очень эффективен в ситуациях, когда нужно забивать голы. Что особенно выделяет его, так это универсальность на всех позициях в атаке и приверженность к переходам в оборону — редкое сочетание в его возрасте. Он игрок с сильным мышлением и способностью адаптироваться к любым требованиям тренера. Именно такой футболист нужен каждой команде с высокими амбициями», — сказал Кампелуш «СЭ».

Полузащитник перешел в краснодарский клуб из «Шавиша» в сентябре 2022 года. Батчи в этом сезоне провел 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.