Экс-тренер «Шавиша» Кампелуш считает, что Ленини готов стать лидером «Краснодара»

Бывший тренер «Шавиша» Витор Кампелуш в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини.

«Интеграция на элитном уровне часто требует времени, особенно когда соревнуешься с другими высококлассными игроками на той же позиции. Кевин превратился в очень цельного опорного полузащитника. Он агрессивен в единоборствах, быстрый, физически развит, и у него отличные короткие и дальние передачи. Со временем он значительно улучшил все свои сильные стороны. Он также очень силен в единоборствах на втором этаже, как в обороне, так и в нападении. И у него отличный дальний удар. Его эволюция отражает готовность к лидерству, которая естественным образом проявилась в его третьем сезоне за «Краснодар», — сказал Кампелуш «СЭ».

Полузащитник перешел в краснодарский клуб из «Шавиша» в сентябре 2022 года. Ленини в этом сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.