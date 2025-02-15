Ларин: «В «Крыльях» Зиньковский сможет реабилитироваться»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал возможный переход полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона 2024/2025.

«Если он и правда перейдет в «Крылья Советов», то я отношусь к этому положительно, потому что считаю, что там у него будет игровая практика, которой не хватает в «Спартаке» в последнее время. Я думаю, он сможет по-футбольному реабилитироваться. Играет ли роль фактор Осинькина? Играет, конечно, огромную. Думаю, если этот переход состоится, то вопрос о работе Осинькина в Самаре отпадает — это в том числе и его трансфер, конечно», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. За это время он провел за клуб 87 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.