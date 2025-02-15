Слюсарь приостановил продажу 25 процентов акций «Ростова»

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил приватизацию 25 процентов акций «Ростова».

«Я действительно остановил приватизацию 25%, потому что это привело бы к утрате контроля области над футбольным клубом. В моем понимании, может быть, не в футбольном, если частный инвестор владеет клубом, мажоритарным пакетом, то он должен нести все финансовые расходы, связанные с его содержанием, а мы должны с вами получать удовольствие как болельщики от того, что наш клуб завоевывает первые места. Либо же тогда — это собственность региона», — приводит слова Слюсаря РБК.

Правительство Ростовской области владеет 51 процентом акций клуба. Остальные 49 процентов принадлежат структурам президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.