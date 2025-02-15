Ларин: «Думаю, отставка Осинькина невозможна до конца сезона»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что отставка главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина до конца сезона невозможна.

— Переживаете ли вы за «Крылья Советов»?

— Я очень переживаю за судьбу «Крыльев». Я болею за них, — сказал Ларин.

— Что делать?

— Ничего. Играть в футбол, набирать очки. По-другому в футбольном мире не бывает.

— Можно ли так играть, когда каждый день в СМИ всплывают какие-то разные истории?

— «Ахмат», «Зенит» обыграли на выезде. Значит, можно.

— Вы верите в отставку Осинькина?

— До конца сезона нет, не верю. Считаю, что это невозможно.

— Почему?

— Просто считаю, что до конца сезона отставка Осинькина невозможна, у меня такое мнение. Его сложно чем-то объяснить, но вот это у меня такое.

— Чуйка?

— Можно и так назвать. Конечно, все может быть. Если команда проиграет семь матчей подряд, условно. То тогда, наверное, все может быть. Я думаю, что этого не случится. Игорь Витальевич отработает до конца сезона, оставит команду в РПЛ, может быть даже займет восьмое место, переподпишет контракт еще лет на пять и «Крылья Советов» будут процветать, — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Осинькин может покинуть команду до конца сезона — 2024/25.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 10 место в турнирной таблице с 18 очками.