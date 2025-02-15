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Ларин: «Думаю, отставка Осинькина невозможна до конца сезона»

Сергей Ярошенко

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что отставка главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина до конца сезона невозможна.

— Переживаете ли вы за «Крылья Советов»?

— Я очень переживаю за судьбу «Крыльев». Я болею за них, — сказал Ларин.

— Что делать?

— Ничего. Играть в футбол, набирать очки. По-другому в футбольном мире не бывает.

— Можно ли так играть, когда каждый день в СМИ всплывают какие-то разные истории?

— «Ахмат», «Зенит» обыграли на выезде. Значит, можно.

— Вы верите в отставку Осинькина?

— До конца сезона нет, не верю. Считаю, что это невозможно.

— Почему?

— Просто считаю, что до конца сезона отставка Осинькина невозможна, у меня такое мнение. Его сложно чем-то объяснить, но вот это у меня такое.

— Чуйка?
— Можно и так назвать. Конечно, все может быть. Если команда проиграет семь матчей подряд, условно. То тогда, наверное, все может быть. Я думаю, что этого не случится. Игорь Витальевич отработает до конца сезона, оставит команду в РПЛ, может быть даже займет восьмое место, переподпишет контракт еще лет на пять и «Крылья Советов» будут процветать, — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Осинькин может покинуть команду до конца сезона — 2024/25.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 10 место в турнирной таблице с 18 очками.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Николай Ларин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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