Ларин считает, что в России не может быть команды, состоящей полностью из воспитанников

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах создания в России команды, состоящей полностью из воспитанников.

«У этой мечты был только один шанс в жизни — это команда «Чертаново», которая могла оказаться в РПЛ в 2020 году. Поскольку этого не случилось, я почти не сомневаюсь, что никогда и никому в России не удастся сделать такую историю. Какой бы хорошей не была академия этого клуба», — сказал Ларин «СЭ».

«Чертаново» закончило первенство ФНЛ-2019/20 на 3-м месте. Команда не вышла в РПЛ из-за отмены стыковых матчей и досрочного завершения чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Александр Абустин