Ларин считает, что в России не может быть команды, состоящей полностью из воспитанников
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах создания в России команды, состоящей полностью из воспитанников.
«У этой мечты был только один шанс в жизни — это команда «Чертаново», которая могла оказаться в РПЛ в 2020 году. Поскольку этого не случилось, я почти не сомневаюсь, что никогда и никому в России не удастся сделать такую историю. Какой бы хорошей не была академия этого клуба», — сказал Ларин «СЭ».
«Чертаново» закончило первенство ФНЛ-2019/20 на 3-м месте. Команда не вышла в РПЛ из-за отмены стыковых матчей и досрочного завершения чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Александр Абустин
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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