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13 марта 2025, 13:05

Ларин считает, что в России не может быть команды, состоящей полностью из воспитанников

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах создания в России команды, состоящей полностью из воспитанников.

«У этой мечты был только один шанс в жизни — это команда «Чертаново», которая могла оказаться в РПЛ в 2020 году. Поскольку этого не случилось, я почти не сомневаюсь, что никогда и никому в России не удастся сделать такую историю. Какой бы хорошей не была академия этого клуба», — сказал Ларин «СЭ».

«Чертаново» закончило первенство ФНЛ-2019/20 на 3-м месте. Команда не вышла в РПЛ из-за отмены стыковых матчей и досрочного завершения чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Александр Абустин

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Николай Ларин
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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