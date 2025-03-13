Ларин: «При Станковиче возвращение Зиньковского в «Спартак» невозможно»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» оценил перспективы полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартаке».

«На мой взгляд, при тренере Станковиче возвращение Зиньковского невозможно. Это связано со Станковичем и с самим футболистом, который не смог доказать ему свою состоятельность», — сказал Ларин «СЭ».

Зиньковский арендован «Крыльями Советов» у «Спартака». В этом сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Александр Абустин