Экс-тренер «Пари НН» Илич заявил, что вернулся бы работать в Россию

Бывший тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ.

«Пока предложений из России мне так и не поступало. Но если варианты возникнут, я бы вернулся работать в РПЛ, мне это интересно», — цитирует Илича «РБ Спорт».

47-летний серб возглавлял нижегородцев с мая по октябрь 2024 года. Под его руководством команда провела 22 матча, в которых одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и уступила в 14 встречах.