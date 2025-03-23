Футбол
23 марта, 15:32

Ларин: «Абсолютная ложь, что Осинькин просил у «Крыльев» 18 миллионов за отставку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина покинуть команду при получении компенсации в 18 миллионов рублей.

«Абсолютная ложь, что Осинькин просил у «Крыльев» 18 миллионов за отставку. Очень благодарен новому гендиректору Роберту Тер-Абрамяну, что он это опроверг. В нынешней ситуации, когда у «Крыльев» не самый хороший период, а тренера еще обвиняют, что он «рвач», конечно, в глазах болельщиков это его может компрометировать. В «Крыльях» сейчас есть люди, к которым я отношусь с уважением, и которые очень хотят, чтобы команда осталась в РПЛ, развивать самарских футболистов», — сказал Ларин «СЭ».

«Крылья Советов» с 19 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Николай Ларин
