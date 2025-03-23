Футбол
23 марта, 15:47

Ларин отказался возглавить академию клуба РПЛ после ухода из «Крыльев»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему отказал клубу РПЛ.

Ранее Ларин занимал должность советника руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола, а также был директором академии «Чертаново».

«У меня было два предложения от двух академий клубной лиги. Одна из них — академия клуба РПЛ, другая — нет. Но я отказался и выбрал «Спарту». Я вижу перспективу, мне интересен этот проект», — сказал Ларин «СЭ».

Футбольная академия «Спарта» была основана в 2022 году бывшим президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем. Также одним из соучредителей проекта является журналист и комментатор Нобель Арустамян.

Футбол
Николай Ларин
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

