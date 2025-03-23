Ларин отказался возглавить академию клуба РПЛ после ухода из «Крыльев»

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему отказал клубу РПЛ.

Ранее Ларин занимал должность советника руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола, а также был директором академии «Чертаново».

«У меня было два предложения от двух академий клубной лиги. Одна из них — академия клуба РПЛ, другая — нет. Но я отказался и выбрал «Спарту». Я вижу перспективу, мне интересен этот проект», — сказал Ларин «СЭ».

Футбольная академия «Спарта» была основана в 2022 году бывшим президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем. Также одним из соучредителей проекта является журналист и комментатор Нобель Арустамян.