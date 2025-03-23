Крижанац — о матче легенд «Зенита»: «Мне бы хотелось увидеть друзей, но вряд ли получится приехать»

Экс-защитник «Зенита» Ивица Крижанац в разговоре с «СЭ» заявил, что вряд ли сможет приехать на матч легенд, который петербургский клуб организует в честь юбилея.

«Я не получил официальное приглашение от «Зенита», однако люди из клуба звонили мне. Конечно, мне бы хотелось увидеть своих товарищей по команде и друзей, но вряд ли получится приехать. Сейчас очень трудно сделать визу, чтобы прилететь в Россию. К тому же нет прямых рейсов из Хорватии в Санкт-Петербург. Посмотрим, как ситуация сложится в мае. Сейчас вероятность совсем низкая», — сказал Крижанац «СЭ».

По информации «СЭ», «Зенит» проведет матч легенд 25 мая — в день столетия клуба, сине-бело-голубые рассылают приглашения на юбилей бывшим игрокам команды. Одно из таких получил румын Даниэл Кирицэ.