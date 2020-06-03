Лари Кингстон: «Рамзан Кадыров подарил мне часы и дорогой телефон Vertu»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон в интервью «СЭ» рассказал о том, какие подарки ему делал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Летом 2005-го я должен был перейти в «Сатурн», даже прошел медицинское обследование, но тогда в клубе сменился тренер, и его руководители решили, что я команде не нужен, — отметил ганец. — Потом появился вариант с «Тереком». Мы жили тогда не в Грозном, а в Кисол...

— Кисловодске.

— Да! Кисловодск. Это маленький городок — не Москва и даже не Самара, так что там не очень шумно. Я пытался сделать все зависящее от себя, чтобы «Терек» остался в лиге, но мы вылетели.

— Рамзан Кадыров известен тем, что дарил футболистам дорогие вещи. Вас как-нибудь благодарил?

— О да, Рамзан был президентом клуба. Несколько раз он организовывал ужины вместе с командой. Подарки тоже были. После какого-то матча в Москве он зашел в раздевалку поздравить футболистов с победой, отметил мою игру — подарил часы и дорогой телефон Vertu, серебряный такой. Рамзан — хороший человек, много сделал для меня, ценю его. (Гоша Чернов)