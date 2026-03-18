Лапочкин — о Мажиче: «После отвратительного 19-го тура Милорад стал публичной фигурой»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин поделился с «СЭ» мнением о публичных высказываниях руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

«Мажич начал выходить и объяснять какие-то решения в последние недели. До этого мы о нем ничего не слышали и не видели. После отвратительного 19-го тура Мажич стал публичной фигурой. Этого не было 2,5 года. Я вижу в этом только положительную динамику, потому что по крайней мере Милорад выходит и пытается объяснить решения. Мы можем с этим соглашаться или нет, но его нахождение в публичном пространстве хорошо точно», — сказал Лапочкин «СЭ».

В 19-м туре РПЛ ВАР-вмешательства происходили во всех восьми матчах — это случилось впервые в истории лиги.