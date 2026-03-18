Лапочкин — об ошибках судей: «Значит, подготовка к рестарту сезона прошла не на должном уровне»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» разобрал судейство после рестарта чемпионата России.

«Туры после рестарта прошли с колоссальным количеством ВАР-вмешательств и ключевых ошибок. Это говорит о том, что судьи ошибаются и делают это много в самой важной части сезона, когда распределяются места в итоговой таблице. Это очень плохо. Мажич признавал ошибки видеоарбитров. Раз так много ошибок, значит, подготовка к рестарту сезона прошла не на должном уровне», — сказал Лапочкин «СЭ».

В 19-м туре РПЛ ВАР-вмешательства происходили во всех восьми матчах — это случилось впервые в истории лиги.