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Тедеско назвал самого большого профессионала в «Спартаке»

22:00
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кого он считает самым большим профессионалом в команде.

— Кто самый большой профессионал в «Спартаке»?

— О, я бы назвал всех. Но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала. Как-то спросил у меня после выходного: «Тренер, могу после занятия остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?» Отвечаю: «Нет, для отдыха не надо». — «Хорошо, понял». Через неделю снова: «Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?» — «Нет, Алекс, сегодня день после выходного». — «Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно». Это было смешно. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать.

— Похоже, человек очень хочет в АПЛ. В последнее время много разговоров о его возможном переходе в «Вест Хэм».

— В Англии отличный чемпионат. Если у Крала есть такая цель и он ее достигнет, то буду за него очень рад. Как за каждого, кто ставит перед собой планку и берет ее.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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