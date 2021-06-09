Тедеско назвал самого большого профессионала в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кого он считает самым большим профессионалом в команде.

— Кто самый большой профессионал в «Спартаке»?

— О, я бы назвал всех. Но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала. Как-то спросил у меня после выходного: «Тренер, могу после занятия остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?» Отвечаю: «Нет, для отдыха не надо». — «Хорошо, понял». Через неделю снова: «Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?» — «Нет, Алекс, сегодня день после выходного». — «Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно». Это было смешно. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать.

— Похоже, человек очень хочет в АПЛ. В последнее время много разговоров о его возможном переходе в «Вест Хэм».

— В Англии отличный чемпионат. Если у Крала есть такая цель и он ее достигнет, то буду за него очень рад. Как за каждого, кто ставит перед собой планку и берет ее.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.