Лаксальт — об игре Смолова и Суареса: «Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о различиях в игре одноклубника Федора Смолова и бывшего товарища по уругвайской сборной Луиса Суарес.

«Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым — он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам. Оба — отличные форварды», — приводит Sport24 слова Лаксальта.

29-летний футболист перешел в «Динамо» летом 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в четырех матчах в РПЛ за московскую команду и не отличился результативными действиями.