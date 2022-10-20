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Лаксальт — об игре Смолова и Суареса: «Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о различиях в игре одноклубника Федора Смолова и бывшего товарища по уругвайской сборной Луиса Суарес.

«Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым — он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам. Оба — отличные форварды», — приводит Sport24 слова Лаксальта.

29-летний футболист перешел в «Динамо» летом 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в четырех матчах в РПЛ за московскую команду и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-laksalt-kto-kruche-suares-ili-smolov-kogda-ya-na-pole-so-smolovym-on
Луис Суарес
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
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Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Зенит

 9
П
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Спартак

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