Власти Самарской области о «Крыльях Советов»: «Клуб должен быть во второй половине первой половины турнирной таблицы»

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов рассказал о позиции властей региона по поводу выступления «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ.

«Наша команда влюбила в себя всех болельщиков страны. Мы молодая, интересно играющая в футбол команда. Конечно, уход ведущих футболистов не мог на нас не сказаться: посмотрите матч между ЦСКА и «Спартаком», голы в ворота ЦСКА забивали [Александр] Соболев и [Антон] Зиньковский, это бывшие наши игроки. Тем не менее у нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков. Безусловно, мы ставим перед [клубом] задачи. С учетом всех моментов, о которых я говорил, мы должны быть во второй половине первой половины турнирной таблицы», — цитирует Фетисова ТАСС.

В этом сезоне «Крылья» набрали 14 очков и занимают 10-е место в РПЛ.

В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» 24 октября.