Лахтер назвал спортивной дискриминацией ситуацию с возвращением игроков «Зенита» из сборных
Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал ситуацию с футболистами «Зенита», которых клуб попросил вернуть из сборных Бразилии и Колумбии.
«Сложилась странная ситуация, которую еще недавно сложно было представить, связанная с пандемией и регулированием в Англии въезда из стран «красной зоны», в которых оказались три игрока «Зенита». Если они будут находиться в карантине меньше срока, то их могут просто не пустить, хотя они являются ведущими игроками. «Зенит» просто будет ослаблен в таком случае.
Очевидно, что есть спортивная дискриминация, поэтому клуб воспользовался правом преждевременного возврата, чтобы игроки успели вернуться в расположение и получить возможность поехать в Англию. «Зенит» пытается урегулировать данную ситуацию с ФИФА и УЕФА, дебаты идут, насколько я знаю. Можно ожидать разного развития событий. Схожих ситуаций в истории мы пока не наблюдали. Очевидно, что на примере ситуации с «Зенитом» будет создан прецедент, на который будут опираться в дальнейшей практике", — приводит слова Лахтера RT.
1 сентября «Зенит» попросил Конфедерацию футбола Бразилии и Колумбийскую федерацию футбола вернуть в клуб полузащитников Малкома, Клаудиньо и Вильмара Барриоса. Бразильская сторона в ответ направила жалобу в ФИФА, но отпустила игроков, а колумбийцы сообщили, что на данный момент вернуть Барриоса не могут.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/902622-lahter-igroki-zenita-diskriminaciya
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