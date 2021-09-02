Лахтер назвал спортивной дискриминацией ситуацию с возвращением игроков «Зенита» из сборных

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал ситуацию с футболистами «Зенита», которых клуб попросил вернуть из сборных Бразилии и Колумбии.

«Сложилась странная ситуация, которую еще недавно сложно было представить, связанная с пандемией и регулированием в Англии въезда из стран «красной зоны», в которых оказались три игрока «Зенита». Если они будут находиться в карантине меньше срока, то их могут просто не пустить, хотя они являются ведущими игроками. «Зенит» просто будет ослаблен в таком случае.

Очевидно, что есть спортивная дискриминация, поэтому клуб воспользовался правом преждевременного возврата, чтобы игроки успели вернуться в расположение и получить возможность поехать в Англию. «Зенит» пытается урегулировать данную ситуацию с ФИФА и УЕФА, дебаты идут, насколько я знаю. Можно ожидать разного развития событий. Схожих ситуаций в истории мы пока не наблюдали. Очевидно, что на примере ситуации с «Зенитом» будет создан прецедент, на который будут опираться в дальнейшей практике", — приводит слова Лахтера RT.

1 сентября «Зенит» попросил Конфедерацию футбола Бразилии и Колумбийскую федерацию футбола вернуть в клуб полузащитников Малкома, Клаудиньо и Вильмара Барриоса. Бразильская сторона в ответ направила жалобу в ФИФА, но отпустила игроков, а колумбийцы сообщили, что на данный момент вернуть Барриоса не могут.